Behördenaufruf: CoV-infizierte Person im „Club Orange“

Am Samstag hielt sich eine positiv auf das Coronavirus getestete Person, die sich in Quarantäne befinden sollte, im Lokal „Club Orange“ in der Herrengasse in Wr. Neustadt auf. Daher ergeht durch die Gesundheitsbehörde vorsorglich der Aufruf.

Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag – also von 13. November auf 14.November – zwischen 21.00 Uhr und 2.00 Uhr, den „Club Orange“ in der Wr. Neustädter Herrengasse besuchten, werden ersucht, sich einem PCR-Test zu unterziehen oder das Angebot von „Gurgeln daheim“ zu nutzen. Außerdem sind sie angehalten, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Dies gilt auch für Personen, die bereits vollständig geimpft sind. Alle bekannten Kontaktpersonen wurden bereits behördlich abgesondert.

Gesundheitshotline 1450

Bei Auftreten von Symptomen, wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-bzw. Geruchssinnes, wenden Sie sich umgehend an die kostenlose Gesundheitshotline 1450.