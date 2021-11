281 Neuinfektionen – Beratungen in Wien

Ein „Lockdown für Ungeimpfte“ war bereits im Vorfeld angekündigt worden. Er soll am Montag in Kraft treten. Ob es darüber hinaus weitere Maßnahmen geben soll, berät die Regierungsspitze in einer Videokonferenz mit den Ländern am Sonntagvormittag. Ergebnisse werden zu Mittag erwartet – mehr dazu in Regierung berät über Verschärfungen. 11.552 Corona Neuinfektionen gab es am Sonntag in Österreich.

Kritik von Doskozil

Scharfe Kritik an Mückstein kam im Vorfeld des Gipfels von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Anstatt in der Krise mit den Ländern darüber zu sprechen, wie man die Impfquote heben könnte, habe sich Mückstein „eingebunkert“. „Der Gesundheitsminister ist leider kein Krisenmanager, weil es gibt keine Kommunikation mit ihm, null. Ich habe in den vergangenen Tagen mehr aus den Medien erfahren als vom Ministerium.“

Ein Todesfall

Im Burgenland gab es laut dem Koordinationsstab Coronavirus seit Samstag 281 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 2.353. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 24.911. Das Burgenland hat einen Todesfall zu beklagen: Ein 92-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 51 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 7 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 3.173 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 22.189 Personen sind bereits genesen.

219.620 BurgenländerInnen zumindest einmal geimpft

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 219.620 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 185.618 Personen sind zweimal geimpft. 23.270 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführtt, daher sinkt die Anzahl der Zweitimpfungen. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 617,90.