Chronik

Landwirt in Maisschacht erstickt

In Königsdorf (Bezirk Jennersdorf) wurden die Rettungskräfte am Donnerstagabend zu einem tragischen Unglück gerufen. Ein 66-jähriger Landwirt war in einen mit Mais gefüllten Schacht gefallen. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.