Einige Martini-Veranstaltungen abgesagt

Das Konzert hätte Donnerstagabend im Hadynsaal auf Schloss Esterhazy in Eisenstadt stattgefunden. Sobald sich die gesundheitliche Lage in Österreich wieder entspannt, werde ein Ersatzkonzert stattfinden, hieß es am Mittwoch von der Landespolizeidirektion. Die Karten für das Festkonzert behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Sollte man den Ersatztermin nicht wahrnehmen können, wird der Kaufpreis der Karte erstattet.

Keine Ehrenzeichenverleihungen

Auch die traditionellen Ehrenzeichenverleihungen des Landes rund um Martin sind alle abgesagt. Dabei handle es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Das Land möchte als Vorbild vorangehen, wenn es um die Eindämmung der Coronavirusinfektionen geht.

Abgesagt wurde auch der traditionelle Martini-Kirtag in Markt St. Martin (Bezirk Oberpullendorf). In Eisenstadt finden hingegen der Festgottesdienst im Martinsdom und die Weintaufe auf der Fußgängerzone unter Coronavirus-Auflagen statt. Auch der Martini-Kirtag in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) findet statt.

Kein Garnisonsball im Jänner

Abgesagt ist bereits der Garnisonsball in der Martinkaserne in Eisenstadt, der im Jänner hätte stattfinden sollen. Die Sicherheit der Ballgäste und des Personals habe oberste Priorität, außerdem seien die Coronavirus-Pandemie und der Einsatz an der Grenze mit einem hohen Personalaufwand verbunden, hieß es vom Militärkommando Burgenland.