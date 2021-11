Eine 99-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 46 an Covid-19 Patientinnen und Patienten behandelt, davon befinden sich drei Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg von Dienstag auf Mittwoch um 84 auf 1.806. 2.609 (plus 231) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.