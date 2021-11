Chronik

Kutsche landete im Fluss: Zwei Verletzte

Eine Kutsche mit zwei Pferden ist Dienstagmittag in Deutsch Minihof (Bezirk Jennersdorf) in einem Fluss gelandet. Der 65-jährige Kutscher und seine Frau wurden zuvor schon von dem Gefährt geschleudert und verletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch.