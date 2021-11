Commerzialbank

OeNB-Bericht wegen Bankgeheimnis nicht an WKStA

In der Causa Commerzialbank sind neue Details zu den Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht (FMA) bekanntgeworden: Die FMA soll den Bericht der Nationalbank (OeNB) zu Whistleblower-Hinweisen wegen des Bankgeheimnisses nicht an die WKStA weitergeleitet haben, berichtete das Ö1-Morgenjournal am Montag.