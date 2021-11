Auffrischungsimpfung teils ohne Anmeldung möglich

Die dritte Impfung sei ein wichtiger Schritt, um die Corona-Situation im Land weiter stabil zu halten, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Die offenen Impftage am 6. und 7. November finden an den vier Standorten Gols, Müllendorf, Pinkafeld und Heiligenkreuz statt.

Von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr gibt es Erstimpfungen ohne Anmeldungen und Auffrischungsimpfungen mit Anmeldung. Am Nachmittag von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr kann man ohne Anmeldung zur Erst- oder Auffrischungsimpfung erscheinen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es dabei zu Wartezeiten kommen kann. Das Impfangebot richte sich nach der Verfügbarkeit des Vakzins.

Auffrischung wird vorgezogen

Das Nationale Impfgremium (NIG) hat am Dienstag die dritte CoV-Impfung schon sechs Monate nach dem Zweitstich für alle Menschen über 18 empfohlen. Weil aktuelle Studien belegen würden, dass der Impfschutz nach sechs Monaten nachlasse, sei die Booster-Impfung in Zeiten rapide steigender Zahlen besonders wichtig – mehr dazu in Booster-Impfung für alle nach sechs Monaten