Glutenfrei: Urbrot der anderen Art

Die neue Brot-Bäckerei ist im Technikum Güssing untergebracht. Gebacken wird ausschließlich glutenfreies Brot. Derzeit sind es fünf Sorten. Der Eigentümer der Bäckerei, Franz Teufl, hat selbst eine Glutenunverträglichkeit. Er habe lange nach einem guten, natürlichen, schmackhaften, glutenfreien Brot gesucht, aber keines gefunden weit und breit und so kam er auf die Idee, es selbst zu versuchen.

Investition in Millionenhöhe

Ein Jahr lang wurde geforscht und getüftelt, um die richtige Rezeptur zu finden. Die größte Herausforderung sei es gewesen, einen Sauerteig zu entwickeln, der ohne Gluten und ohne Hefe auskommt, so Bäckermeister Michael Färbinger. Das Brot werde zweimal gebacken, damit der Geschmack am besten zu Geltung komme. Die Bäckerei musste komplett neu eingerichtet werden. Eine Million Euro hat Teufl bis jetzt investiert: „Das habe ich gerne gemacht, weil ich ein großes Potenzial erkennen kann am Markt – die Nachfrage ist gegeben.“ Derzeit beschäftigt die Bäckerei 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Verkauft wird das Urbrot nicht in Geschäften, sondern ausschließlich online. Es wird binnen zwei bis drei Tagen zugestellt. „Wir stellen nur das her, was bestellt wurde und wir gewähren eine Vier-Tage-Frischgarantie“, so Teufl.