Volksgruppenredaktion hat neue Leiterin

Dorottya Kelemen war bis jetzt überwiegend in der Information tätig, unter anderem als Chefin vom Dienst im Hörfunk und im Fernsehen. Sie gestaltete außerdem mehrere TV-Dokumentationen für die Sendereihen „Österreich Bild“ und „Unterwegs in Österreich“. Die gebürtige Ungarin spricht mehrere Sprachen und moderiert seit Jahren die ungarische Volksgruppensendung „Adj’ Isten, magyarok“. Dorottya Kelemen folgt Fred Hergovich, der Anfang 2021 in Pension ging – mehr dazu in Fred Hergovich nimmt Abschied vom ORF.

ORF

Zur Volksgruppenredaktion im ORF Landesstudio Burgenland gehören die kroatische Redaktion, die ungarische Redaktion und die Roma-Redaktion, sowie die slowakische und tschechische Redaktion.