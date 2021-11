Chronik

Waldbrand: Burgenländer im Löscheinsatz

Eine Woche nach Ausbruch des verheerenden Waldbrandes in Hirschwang an der Rax in Niederösterreich wird weiter gegen zahlreiche Glutnester gekämpft. Fast 600 Helfer sind im Einsatz. Auch Feuerwehrleute aus dem Burgenland helfen mit.