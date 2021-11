Ein Todesfall und 87 Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 24 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befinden sich drei in intensivmedizinischer Behandlung. 1.319 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 256,70.

Impflotterie: 93 Erstimpfungen fehlen noch

Laut E-Impfpass-Dashboard erhielten 215.765 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung. 195.782 Personen wurden bereits zweimal geimpft. 11.389 Drittstiche wurden bereits verabreicht, daher sinkt die Anzahl der Zweitstiche. Damit die burgenländische Impflotterie am 11. November stattfinden kann, fehlen laut „Burgenland impft“ mit Stand Montagmorgen nur mehr 93 Erstimpfungen. Die Impftage in den Bezirkshauptmannschaften am vergangenen Wochenende seien sehr gut angenommen worden, hieß es vom Koordinationsstab Coronavirus. Es habe allein dabei mehr als 500 Erststiche gegeben.

Doskozil: Werden Ziel noch übertreffen

Man werde das Ziel der 10.000 zusätzlichen Impfungen noch diese Woche erreichen, meinte dazu Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Die Burgenländerinnen und Burgenländer nehmen die gemeinsame Verantwortung sehr ernst und zeigten, was gelebter Zusammenhalt bedeute. Er sei sich sicher, dass man bis 11. November viele zusätzliche Erstimpfungen schaffen und damit das Ziel sogar noch übertreffen werde. Der offene Impftag im Landhaus in Eisenstadt am kommenden Donnerstag sei eine weitere gute Gelegenheit, um auf der Zielgerade noch zuzulegen, so Doskozil.