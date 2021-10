Halloween: Das Geschäft mit dem Grusel

Nicht nur Kinder freuen sich auf die Nacht der Geister am Sonntag, auch die heimische Wirtschaft, denn Halloween lässt die Kassen klingeln. Immerhin wollen 48 Prozent der 15- bis 29-Jährigen heuer Halloween feiern, das habe eine Umfrage ergeben, sagte die Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, Andrea Gottweis:"Halloween ist heuer wieder wichtiger geworden, weil es ein Fest der Jungen ist, und die Jungen möchten feiern und kaufen natürlich auch zu diesem Anlass. Durchschnittlich werden 20 Euro pro Kunde ausgegeben, das ergibt einen Umsatz von circa zwei Millionen Euro für den burgenländischen Handel."

Profitieren würden im Handel die Geschenkartikelverkäufer, Lebensmittelhändler mit Süßigkeiten und heuer verstärkt auch die Gastronomie, denn dort würde gefeiert werden, so Gottweis. Bei allen offiziellen Halloween-Partys gilt die 3-G-Regelung.

ORF

Auch Nahversorger vor Ort profitieren

Vom Halloween-Geschäft profitieren auch die Nahversorger vor Ort, wo vor allem Süßigkeiten gekauft werden. Birgit Glatz betreibt ein Lebensmittelgeschäft in Kukmirn (Bezirk Güssing): „Man merkt schon, dass mehr Süßigkeiten gekauft werden, weil die Leute wollen ja vorbereitet sein für Halloween. Falls es an der Tür läutet will man ja nicht ohne Süßigkeiten dastehen.“

Und mittlerweile werden auch immer öfter Häuser und Gärten zu Halloween entsprechend mit Geistern, Skeletten, Riesenspinnen und anderen gruseligen Dingen dekoriert. Manche geben dafür jährlich bis zu 300 Euro aus.