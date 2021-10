Ende der Zeitumstellung noch nicht in Sicht

Über ein mögliches Ende der Zeitumstellung wird seit einigen Jahren diskutiert. Im Jahr 2018 wurde eine EU-weite Online-Umfrage unter allen Bürgerinnen und Bürgern gemacht. Abgestimmt hat damals zwar nicht einmal ein Prozent der EU-Bevölkerung. Insgesamt waren es aber immerhin 4,6 Millionen Stimmen, die abgegeben wurden. Die große Mehrheit darunter war aber für das Ende der Zeitumstellung.

In weiterer Folge hat das Europaparlament 2019 ebenfalls mit großer Mehrheit für eine Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt, und zwar mit dem Jahr 2021 als Ziel – mehr dazu in Die Zeitumstellung in der EU ist angezählt. Heuer hätte also erstmals seit 1979 die Uhr in Österreich nicht mehr umgestellt werden müssen.

CoV sorgt für Stillstand in der Debatte

Meinungsverschiedenheiten und die Corona-Pandemie haben die Debatte jedoch zum Stillstand gebracht. Es ist weiterhin nämlich unklar, ob es bei der dauerhaften Sommer- oder Normalzeit bleiben soll. Der Ball liegt aktuell beim EU-Ministerrat, der seit Juni 2019 aber nicht mehr über das Thema debattiert hat. Daher wird also auch am Samstag wieder die Uhr umgestellt, und zwar von der Sommerzeit zurück zur Normalzeit, von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr.