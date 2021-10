Schminkkurs: Wohlgefühl für Krebskranke

Carina Gsellmann aus Hornstein ist 28 Jahre alt und erhielt erst vor wenigen Wochen die Diagnose Brustkrebs. Seit September ist die junge Burgenländerin in Behandlung. Die Krankheit und die Chemotherapie haben alles verändert – Körper und Psyche. Ihre Haut hat sich verfärbt und ist empfindlicher geworden, sämtliche Haare sind ausgefallen.

Verständnid: Entspannte Stunden mit guten Gesprächen

Auf der Krebsstation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt bekamen die Patientinnen am Workshoptag so etwas wie ein Stück Normalität zurück, jedenfalls eine ordentliche Portion Wohlgefühl. „Es sind total entspannte Stunden, weil man einfach mit Leuten, die dieselben Erfahrungen gemacht haben, ein bisschen tratschen kann, ohne dass man da großartig irgendwelche Tipps gleich annehmen muss, sondern man redet einfach miteinander, wie es wem gegangen ist. Und gleichzeitig hat man aber die zwei Mädels da, die total engagiert sind in ihrer Zeit und uns zur Seite stehen in dieser schwierigen Phase und uns zeigen, wie wir uns wieder gut fühlen“, so Gsellmann. Make-up-Artist Catharina Flieger gab den Frauen Tipps für zuhause, Fotografin Birgit Machtinger zauberte professionelle Fotos.

Aufwärtsspirale der Psyche

Die Diagnose Brustkrebs traf Katharina Wanha aus Sigleß genau mit dem ersten Lockdown vor gut eineinhalb Jahren schwer. Für die 50-Jährige ist es seither ein ständiges Auf und Ab. „Wenn ich mich äußerlich wohl fühle, hat das auch einen psychologischen Effekt nach innen. Wenn ich mich gestärkt fühle und wohler fühle, dann möchte ich mich auch mehr schminken, mehr rausgehen. Ich hab auch Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe: Egal wie ich aussehe, ich geht jetzt raus, weil es ist mir so schlecht gegangen, wo ich überhaupt keinen Bock gehabt habe, mich herzurichten. Aber wenn es dir psychisch gut geht, dann möchtest du dich herrichten, und wenn du gut ausschaust, geht es dir psychisch gut: Das ist einfach wie eine Aufwärtsspirale“, so Wanha.

Weiblichkeit: Die Damen sehen sich wieder

Im Anschluss wurden die Frauen professionell fotografiert – ein Foto, ein Moment für die Ewigkeit. „Wir hören auch immer wieder von den Damen, dass sie es an Freunde oder Familie verschicken, und dann bekommen sie auch immer wunderschönes Feedback. Sie schenken es auch weiter oder stellen es auf Facebook, und dort bekommen sie dann auch immer schöne Kommentare. Und sie sagen, das ist total gut und kommt gut an“, freute sich Machtinger. „Einmal hat uns auch die Tochter einer Damen geschrieben, das war voll lieb. Sie hat geschrieben, dass ihre Mama nach Hause gekommen ist und vor dem Spiegel gestanden ist und ‚schau mal, wie schön ich bin‘ gesagt hat. Viele Damen spüren ihre Weiblichkeit gar nicht mehr, und so probieren sie sich aus und durch die Schminktipps und Birgits Fotos sehen sie sich auf einmal wieder.“ Es waren nur paar Stunden, aber sie gaben Kraft und ließen die Krebserkrankung vielleicht ein klein wenig in den Hintergrund rücken.