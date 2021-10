Auftakt zu Klarinettentagen in Oberwart

Die vier Berufsmusikerinnen und -musiker Alexander Pongratz aus Oberwart, Barbara Brunner aus Rechnitz, Andreas Zinggl aus Dechantskirchen und Verena Holzschuster aus Kirchschlag wollen das Hotel Telegraf in Oberwart einmal im Jahr zum Treffpunkt für Klarinettisten machen. Gestartet wurde heuer mit einem Familienkonzert.

Freude an junge Amateurmusiker weitergeben

"Wir sind „QuartArt", ein Klarinettenquartett bestehend aus zwei Damen und zwei Herren – vier Individualisten, die auf der Bühne zu Höchstleistungen auffahren“, beschrieb Pongratz das Ensemble. „Wir wollen bei den Klarinettentagen das, was uns am Ensemblespielen so viel Freude macht, an andere weitergeben“, erklärte Brunner. Es gehe um Basisarbeit, so Zinggl: „Unsere primäre Zielgruppe sind mal die ganz jungen Musikerinnen und Musiker, aus dem Amateursektor. Wo es sich dann mit den Klarinettentagen noch hin entwickelt, das werden wir noch sehen.“

Klarinettentage in Oberwart Vier junge Berufsmusiker laden jährlich in Oberwart zu einem kleinen Festival, um die Bandbreite der Holzblasinstrumente aufmerksam zu machen. Im Zuge dessen wurden die ersten Klarinettentage eröffnet.

Auftakt mit Familienkonzert

Zum Auftakt der Klarinettentage in Oberwart spielte sich das Ensemble bei einem Familienkonzert durch alle Genres. Dabei waren auch viele Eigenarrangements, wie zum Beispiel die Metalballade oder Powerballade „Nothing else matters“ der US-amerikanischen Metal-Band Metallica, arrangiert für vier Bass-Klarinetten, so Holzschuster. „Mich faszinierten an der Klarinette die Ausdruckskraft und die Bandbreite, dass es kaum Grenzen gibt“, erklärte Brunner. „Am wichtigsten ist das gleichzeitige Denken und Fühlen von Phrasen und Musik“, so Zinggl.

Eintauchen in die Welt der Profis

„Wir wissen, dass es in unserer Region einen Aufholbedarf gibt, vor allem zwischen den Musikschulen und den Universitäten, den Studierenden“, so Pongratz. „Wir schauen, was die Musikschülerinnen und -schüler mitbringen, was sie gerne spielen möchten, und wir möchten ihnen natürlich auch gerne unsere Welt zeigen“, plante Brunner bereits die kommenden Klarinettentage. Die ersten Klarinettentage werden nächstes Jahr, am Wochenende vor dem Nationalfeiertag, stattfinden. Anmeldungen sind ab Mai 2022 möglich. „QuartArt“ spielt bis dahin noch viele Konzerte, auch ein Adventkonzert am 17.12.2021 in Bad Tatzmannsdorf.