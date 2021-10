AK-Bücherei: 70 Jahre Lesevergnügen

Die Idee der AK-Bücherei hat sich bis heute nicht geändert. Noch immer geht es darum, dafür zu sorgen, dass Menschen niederschwellig, gratis und barrierefrei zu Büchern und anderen Medien kommen. Man investiere rund 300.000 Euro pro Jahr in die Bibliothek, einerseits für den Ankauf von Medien, aber auch für Personalkosten und Veranstaltungen wie zum Beispiel Lesungen für Kinder und Erwachsene, sagte AK-Präsident Gerhard Michalitsch.

150 Besucherinnen und Besucher pro Tag

Derzeit kann man in der AK-Bücherei rund 19.000 Bücher, Zeitschriften, Spiele oder DVDs kostenlos ausborgen. Dazu kommen noch circa 30.000 bis 40.000 digitale Medien. Die Zahl der Entlehnungen hätte in der Coronavirus-Zeit zugenommen, sagte die Abteilungsleiterin für Bildung und Jugend, Claudia Kreiner-Ebinger. Jetzt könne man von circa 150 Besuchern pro Tag in der Bibliothek und von 300 bis 500 Entlehnungen pro Tag ausgehen. Die AK Bücherei Eisenstadt hat aktuell 4.000 Mitglieder.

Der 70. Geburtstag wurde mit einem großen Fest gefeiert. Dabei gab es ein buntes Angebot für Klein und Groß – vom Zauberer über einen Kreativ-Workshop bis hin zu einem Kabarett. Rund 300 Besucherinnen und Besucher feierten mit.