Ein Todesfall und 56 Neuinfektionen

Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer CoV-Infektion im Burgenland auf 355. Die Zahl der aktuell Infizierten erhöht sich auf 511. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 13 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befinden sich zwei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 819 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 160,50.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 214.089 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 197.386 Personen wurden bereits zweimal geimpft. 8.636 Drittstiche wurden bisher verabreicht. Für die burgenländische Impflotterie am 11.11.2021 fehlten mit Stand Sonntagvormittag noch 1.769 Erstimpfungen.