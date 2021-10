Chronik

Küchenbrand: Bewohner retteten sich selbst

In Stinatz (Bezirk Güssing) hat es in der vergangenen Nacht Brandalarm gegeben. In der Küche eines Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich selbst aus dem Gebäude retten. Es wurde niemand verletzt.