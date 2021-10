SPÖ fordert mehr Personal für Polizei

Die Situation an Burgenlands Grenze spitze sich immer mehr zu, so Fürst. In den vergangenen Wochen seien 55 Schlepper festgenommen worden, pro Woche würden rund 700 Menschen über die Grenze gebracht. Das sei eine Zumutung für die Bevölkerung, das Bundesheer und die Exekutive. Fürst fordert deshalb von Nehammer mehr Personal, alles andere wäre fahrlässig.

ÖVP: Reine Polemik

Für ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas ist die SPÖ-Kritik reine Polemik. Das Polizei- und Bundesheerpersonal im Burgenland sei massiv aufgestockt wurde. Zusätzlich laufe derzeit eine Ausschreibung für zwei Grenzpolizei-Grundausbildungslehrgänge, die mit März 2022 beginnen.