Kulman begeistert bei Abschiedskonzert

Am 210. Geburtstag von Franz Liszt nahm Kulman natürlich mit einem Liederschwerpunkt des Raidinger Komponisten ihren Abschied von der Bühne. Die Mezzosopranistin spielt beim Farewell-Konzert all ihr Können aus. Das Publikum dankte ihr mit viel Applaus und Begeisterungsrufen. „Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Dass das Publikum mit mir diesen Abschied feiert“, sagte Kulman. Es werde sich zeigen, was jetzt kommen werde. Es sei ein schöner, würdiger Abschluss gewesen.

Impressionen von Kulmans Abschiedskonzert

Konzert mit Wehmut

Viele Jahre wurde die Mezzosopranistin von dem Intendanten und Pianisten Eduard Kutrowatz bei ihren Liederabenden begleitet. Die lange Zeit hat Spuren hinterlassen, es war ein Konzert mit Wehmut. Doch Wehmut sei beim Musizieren immer gut, denn ein wesentlicher Aspekt von Musik und von Kunst allgemein sei Berühren und Begeistern, so Kutrowatz.

Gemeinsames Wiegenlied mit Publikum

Als besonderes Abschiedsgeschenk durfte das Publikum nach der Pause auswählen, welche Lieder die Mezzosopranistin und Pianist Eduard Kutrowatz darboten – das Zufallsprinzip entschied. Ein besonderes Highlight bei diesem Wunschkonzert war das Wiegenlied von Johannes Brahms, bei dem das Publikum auf Wunsch von Kulman mitsingt. Nach dem Konzert erhielt die Sängerin eine Urkunde, die sie zum Ehrenmitglied der Liszt-Konzertfamilie erklärt, überreicht.