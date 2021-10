Video-Appell: Doskozil ruft zum Impfen auf

Laut E-Impfpass-Dashboard haben bis Freitag 213.737 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 197.867 Personen sind bereits zweimal geimpft. 7.956 Drittstiche wurden bereits verabreicht – mehr dazu in 81 Neuinfektionen im Burgenland. Im Burgenland will man die Impfquote jedenfalls weiter vorantreiben. Neben der Impflotterie appellierte Landeshauptmann Doskozil am Freitag auch mittels Videobotschaft in den sozialen Medien an die Bevölkerung. Am 23. und 24. Oktober findet ein Impfwochenende ohne Anmeldung an allen burgenländischen Bezirkshauptmannschaften statt.

Facebook-Video des Landeshauptmanns Quelle: Land Burgenland

Noch 2.121 Impfungen bis zur Lotterie

Im Burgenland will man die Bevölkerung mit einer Lotterie zum Impfen bringen. Wenn sich bis zum 10.11.2021 noch 2.121 Burgenländerinnen und Burgenländer (Stand: 22.10.21, 17.14 Uhr) doch für eine Impfung entscheiden, winken für alle Geimpften, die sich für die Lotterie anmelden, 1.000 Preise -darunter drei Autos, 15 E-Bikes, Gutscheine für Gastronomie, Hotellerie, Wellness, Kultur und vieles mehr. Mittlerweile hat das Land alle dieser 1.000 Preise auf der Webseite aufgelistet – mehr dazu in Preise der Lotterie.

Bund und Länder: Gipfel zu verschärfter Pandemielage

Angesichts rasch steigender CoV-Zahlen beraten die Bundesregierung und die Landeshauptleute Freitagabend in einer Videokonferenz über die aktuelle Lage und mögliche Maßnahmen, auch in Bezug auf die Impfungen. Rund 62 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft, jüngsten Zahlen zufolge ist der Pool der Impfbereiten ausgeschöpft. Weitere Lockdowns sollen vermieden werden – mehr dazu in Gipfel zu verschärfter Pandemielage. Schneemann, der für das Burgenland an dem Gipfel teilnehmen wird, sprach sich davor klar gegen eine Impfpflicht aus. Man setze auf positive Anreize wie die Impflotterie.