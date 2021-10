Zimmer für Herbstferien gut gebucht

Der Tourismusmotor läuft wieder auf vollen Touren. In den großen Hotels gibt es nur mehr wenige oder überhaupt gar keine freien Betten mehr. Man sei für die Herbstferien voll gebucht und die Nachfrage sei sehr groß gewesen und auch weiterhin groß, sagte der Geschäftsführer des AVITA-Hotels in Bad Tatzmannsdorf, Peter Prisching.

Anschluss an Vor-Krisen-Niveau

Auch die Reiters-Hotels in Stegersbach und Bad Tatzmannsdorf, die zusammen über 1.200 Betten verfügen, sind in den nächsten Tagen gut ausgelastet. Das Reiters Resort in Bad Tatzmannsdorf habe eine sehr gute Buchungssituation und auch beim Allegria-Resort in Stegersbach sei man sehr zuversichtlich, dass man über dem Niveau von 2019 liegen werde, sagte Hotel-Direktorin Sonja Fassl. Auch die Kellerstöckl im Südburgenland sowie die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen sind sehr gut gebucht.

Im Thermenhotel Kurz in Lutzmannsburg sei man schon seit mehreren Wochen für die Herbstferien zu 100 Prozent ausgelastet, sagte Direktor Stefan Bingler. In Oberpullendorf gebe es noch Restplätze. Allen Grund zum Jubeln habe auch die Sonnentherme Lutzmannburg, sagt die Thermen-Leiterin Manuela Klawatsch. Man habe heuer den erfolgreichsten Sommer seit Bestehen der Therme gehabt und blicke deswegen den Herbstferien sehr optimistisch entgegen. Das Hotel Sonnenpark sei zu 100 Prozent ausgelastet und es stünden noch sehr viele Familien auf der Warteliste.

Deutsche Gäste kommen zurück

Die Gäste kämen hauptsächlich aus den Kernmärkten Wien und Niederösterreich, aber man sehe jetzt – wie auch scon im Sommer –, dass auch der deutsche Markt bereits wieder funktioniere und man habe annähernd die gleiche Anahl an Gästen aus Deutschland wie in den Vor-Coronavirus-Zeiten, sagte der Geschäftsführer des Burgenlands Tourismus, Didi Tunkel. Was die strengen 3-G- Kontrollen betrifft, so würden diese von den meisten Gästen durchaus begrüßt, hieß es von den Hoteliers.