Chronik

Klassentreffen nach 75 Jahren

Ein ganz besonderes Klassentreffen hat es am Samstag in Pinkafeld gegeben – und zwar das erste Klassentreffen nach 75 Jahren. Von den 26 Schülern und Schülerinnen, die damals in die Hauptschule gegangen sind, sind noch zehn Damen und Herren am Leben – acht haben miteinander gefeiert.