Superintendent Jonischkeit wird in Amt eingeführt

Robert Jonischkeit wird am Samstag als siebenter Superintendent des Burgenlandes in sein Amt eingeführt. Am Freitag wurde bereits eifrig geprobt, damit bei seiner Amtseinführung alles glatt geht. Das Licht wurde positioniert, die Mikrophone wurden gerichtet und Kameraeinstellungen probiert, denn eine Liveübertragung aus einer Kirche ist immer eine Herausforderung. „Dass was hier passiert und gefeiert wird, dass man das auch im Fernsehen oder im Radio versteht, Spaß daran hat, Freude daran hat, und etwas damit anfangen kann, das ist die Herausforderung“, so Thomas Bogensberger von der ORF-Religion. Kameras, Mikrophone und so weiter, wurden so positioniert, dass alles über TV und Radio erzählt werden kann.

Damit jeder Handgriff und jede Einstellung am Samstag passt, hieß es am Freitag für die rund 20 Techniker Proben, Proben und nochmals Proben. Die Live-Übertragung der Amtseinführung beginnt am Samstag in ORF2 Burgenland und in ORF3 um 15.00 Uhr und dauert eineinhalb Stunden.