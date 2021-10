Mach mit bei „SAG’S MULTI“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den Ehrenschutz für „SAG’S MULTI“ übernommen. Der Bewerb biete jungen Menschen die Möglichkeit von vielen gehört zu werden, sagte Van der Bellen: „Wenn ich mir die Erfahrungsberichte aus den letzten Jahren so durchlese, war das einer der wichtigsten Gründe teilzunehmen – zurecht. Immer waren die Gedanken und Ideen in den Reden hörenswert und spannend. Die Bühne von ‚SAG’S MULTI‘ ist dazu Euer Lautsprecher und die zweisprachige Rede, das ist Euer Werkzeug dazu.“

Aufruf von Bundespräsident Van der Bellen zum Mitmachen

Wechsel zwischen zwei Sprachen

In den Reden muss immer wieder zwischen Deutsch und einer zweiten, frei gewählten Sprache gewechselt werden. Antreten könne man mit jeder Zweitsprache, erklärte der Koordinator und Erfinder des Bewerbs, Peter Wesely. In der 13-jährigen Geschichte von „SAG’S MULTI“ habe man bis jetzt schon 89 Sprachen gehabt, eine davon sei auch die österreichische Gebärdensprache gewesen.

Preisträger Alexei Bespechny

Im Vorjahr war zum Beispiel ein junger Burgenländer unter den Preisträgern: Alexei Bespechnyi trat mit Deutsch und Russisch an und sprach über Demokratie. Der 17-jährige gebürtige Russe kam vor drei Jahren allein nach Österreich. Man gewöhne sich eigentlich ganz schnell an die Situation und er habe keine großen Schwierigkeiten gehabt, weil er Mitschüler und Freunde kennengelernt habe. „Ich habe keine Zeit gehabt wirklich für Heimweh“, so Bespechnyi. Er lebt im Internat in Pinkafeld und muss dort ständig zwischen den Sprachen wechseln, denn im Internat seien viele Menschen aus verschiedenen Ländern – zum Beispiel aus China, Spanien und Deutschland.

Bewerbungsfrist endet am 7. November

Im Burgenland spielen die Volksgruppensprachen eine große Rolle und so sind natürlich auch Bewerberinnen und Bewerber mit burgenlandkroatischen, ungarischen oder Romanes-Kenntnissen gefragt. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 7. November. Bis dahin sollte eine drei- bis vierminütige Rede als Video eingeschickt werden. Das Leitthema heuer ist „Wer ist wir“.