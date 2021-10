„Gurgeln daheim“ wird gut angenommen

Die Registrierung und Anmeldung zum Gratis-Gurgeltest im Burgenland ist für versierte Internetnutzer keine große Herausforderung. Gibt man „Burgenland Gurgeltest“ in die Suchmaske ein, findet man sofort alle wichtigen Informationen. Das Land Burgenland stellt auf seiner Homepage einen Link zur Verfügung, wo sich Testwillige problemlos registrieren können.

ORF

Ausweis notwendig

ORF-Mitarbeiterin Daniela Pieber stellte sich für einen Praxistest von „Gurgeln daheim“ zur Verfügung. Es sei notwendig, sich mit einem Ausweis zu registrieren, so Pieber. Dazu müsse man auch das Ausweisfoto fotografieren, was mittels App aber ganz einfach gehe. Ältere Personen ohne Internet oder Smartphone können sich von Angehörigen registrieren lassen. Über eine E-Mail-Adresse können maximal fünf Personen bei „Gurgeln daheim“ angemeldet werden.

ORF

Für Abholung nur 20 Minuten Zeit

Auch die Abholung bei den burgenländischen Spar-Filialen muss über denselben Internetlink angemeldet werden. Das sollte am besten über ein Smartphone vor Ort erledigt werden. Die Zeitspanne von der Anmeldung bis zur Abholung beträgt lediglich 20 Minuten. Dazu laufe ein Timer am Handy, so Pieber.

ORF

Mehr als 600 Testungen pro Tag

Das neue Testangebot sei im Burgenland gut angelaufen, sagte Nicole Bartl von der Abteilung für Soziales und Gesundheit. Schon am ersten Tag habe es mehr als 300 Testungen gegeben, mittlerweile stehe man schon bei mehr als 600 Testungen pro Tag. Für jene Personen, die nicht an der Aktion „Gurgeln daheim“ teilnehmen können, gibt es alternative Testmöglichkeiten in Apotheken und Gemeindezentren.