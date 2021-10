„Energie-Erlebniswelt“ in Stegersbach

Das „solar.one“-Kompetenzzentrum ist ein moderner Zweckbau, der in zweijähriger Bauzeit am Ortsrand von Stegersbach errichtet wurde. Initiator und Eigentümer ist der Energietechniker Andreas Schneemann. Das Zentrum fungiere als Demonstrator. Man zeige unterschiedliche Energietechnologien in ihrer Anwendung vor – zum Beispiel Fotovoltaik in der Fassade, als Dachersatz, als Indach-Lösung. Man habe unterschiedliche Speicherlösungen für Gebäudekühlung, für Gebäudewärme und Batteriespeicher, um auch die Stromseite zwischenspeichern zu können. Zielgruppe seien alle Nutzergruppen – vom Bürgermeister über Verbände und Unternehmen bis hin zu Privatpersonen, so Schneemann.

Verschiedene Technologien im Zentrum verbaut

Das Zentrum ist vergleichbar mit einer Energie-Erlebniswelt, in der verschiedene Technologien verbaut worden seien, sagte Schneemann. Man habe einen Wärme- und einen Kältespeicher, die Betonecke sei bauteilaktiviert – das bedeute, dass über die Decke im Sommer gekühlt werde – und man habe unterschiedliche Batteriespeicher-Technologien.

Drei Millionen Euro investiert

Außerdem werden verschiedene E-Ladeeinrichtungen, Solarstraßenlampen und andere öffentliche Infrastruktureinrichtungen gezeigt. Im „solar.one“ sind auch verschiedene Firmen eingemietet. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung zollten in ihren Eröffnungsreden dem Kompetenzzentrum großes Lob. Schneemann investierte mit Unterstützung der öffentlichen Hand rund drei Millionen Euro in das „solar.one“.