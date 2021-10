Festival der jungen Chöre

Das Festival der Landesjugendchöre findet alle vier Jahre in einem anderen Bundesland Österreichs statt. Anlässlich des 100-Jahr Jubiläums wurde heuer das Burgenland als Austragungsort ausgewählt. Das Motto lautet: „Wir chörn z’sam.“ Der Höhepunkt ist ein großes Festkonzert am 24. Oktober im Kulturzentrum in Eisenstadt, an dem alle Chöre ihr Können unter Beweis stellen und zum Schluss alle 500 Teilnehmer gemeinsam singen werden.

ORF

Platzkonzerte im ganzen Land

Es werde aber Konzerte im ganzen Land geben, sagte Ingrid Puschautz-Meidl, Präsidentin des Chorverbandes Burgenland: „Weil dem Team war es ganz wichtig, bei diesem Festival, das ganze Burgenland miteinzubeziehen. Und so gibt es im Norden, im mittleren Burgenland und im Süden Platzkonzerte, damit auch dort die Bevölkerung und vor allem die rund um liegenden Chöre mit partizipieren können.“