Symposium „7 Tage für Frieden“ auf Burg Schlaining

Gewalt und Konflikte haben in der Pandemiezeit zugenommen. Um diesen Problemen präventiv entgegenzuwirken, veranstaltet die Pädagogische Hochschule Burgenland in Kooperation mit dem Land, der Bildungsdirektion gemeinsam mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft und dem Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung das Friedenspädagogik-Symposium.

In den kommenden sieben Tagen werden an verschiedenen Orten im Burgenland Veranstaltungen und Workshops zu den Themen „Fiedenspädagogik“ und „Konfliktlösung“ angeboten. Eingeladen wurden alle Personen, die in pädagogischen Berufen tätig sind sowie die Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Hochschule Burgenland. Das Symposium wird am Freitag offiziell von Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) auf Burg Schlaining eröffnet und endet am 7. Oktober.