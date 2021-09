Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw getötet

Die 57-jährige Autolenkerin wollte von Lindgraben kommend an der Kreuzung zur Landseer Landesstraße links in Richtung Markt Sankt Martin abbiegen, als es zu dem Zusammenstoß kam. Im Einsatz waren das Rote Kreuz, der Rettungshubschrauber Christophorus 16, die Polizei sowie die Feuerwehren Lindgraben und Weppersdorf. Die Einsatzkräfte konnten das Leben des 55-Jährigen aber nicht retten. Die Pkw-Lenkerin wurde mit der Rettung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Schwarze Serie

Dieser Verkehrsunfall war bereits der dritte innerhalb einer Woche, bei dem Burgenländer ums Leben kamen. Am vergangenen Montag starb ein 30-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Mattersburg nach einem Verkehrsunfall zwischen Zemendorf und Stöttera und am vergangenen Samstag wurde ein 58-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Neusiedl am See bei einem Unfall in der Steiermark getötet.