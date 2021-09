Liszt-Festival: Abschiedskonzert von Kulman

Der Herbstzyklus findet vom 15. Oktober bis zum 24. Oktober statt. Kulman wird gemeinsam mit Eduard Kutrowatz auftreten. Die 48-Jährige beendet ihre Karriere mit einem „Farewell-Programm“. Er dürfe auf gut zehn Jahre gemeinsames Musizieren mit Kulman zurückblicken, so Intendant Eduard Kutrowatz: „Sie war für mich neben der Klavierduoarbeit mit meinem Bruder Johannes in den letzten Jahren eine der wichtigstn künstlerischen Partnerinnen und ein Abschiedskonzert ist immer etwas Besonders, etwas emotional Forderndes.“ Man werde versuchen einen Querschnitt des gemeinsamen Repertoires zu bieten, wobei natürlich auch hier die Lieder von Franz Liszt im Zentrum stehen würden, so Kutrowatz.

Klassikstars und musikalische Grenzgänger

Doch das Festival könne noch weitere Superstars bieten, sagte Intendant Johann Kutrowatz: So habe man Thomas Hampson mit dem Residenzorchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck engagiert, man habe das Wiener KammerOrchester, die zwei „Wahnsinnspianisten“ Pavel Kachnov und Kataryna Titova und man habe unglaubliche Grenzgänger-Musiker auf dem Programm: Wieder, Gansch & Paul und das Ensemble Alma, das Volksmusik in neuem Gewand präsentieren werde.