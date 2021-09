„Lange Nacht der Museen“ mit 37 Stationen

Vom Landtechnikmuseum in St. Michael (Bezirk Güssing) über das Museum für Baukultur in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) bis zur Galerie SFUMATO in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) – die Lange Nacht der Museen bietet im ganzen Burgenland Gelegenheit Neues zu entdecken. Für Werner Herics, Landesdirektor des ORF Burgenland, ist diese ORF-Initiative auch wesentlich für das Publikum. „Für uns als ORF ist es wichtig, dass wir in unseren Programmen vermitteln, was wir im Burgenland zu bieten haben – nach innen, ins Burgenland, aber natürlich auch, dass wir als Landesstudio Burgenland das Schaufenster für Österreich sind.“

14 Stationen in Eisenstadt

Alleine in Eisenstadt gibt es 14 Stationen. Für Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) sind die zukünftigen Museumsbesucherinnen und Besucher besonders wichtig. „Ich habe das aus eigener Erfahrung noch im Kopf – das war für meinen Sohn immer etwas Besonderes, wenn ich am Abend mit ihm unterwegs war da merkt man dann schon, dass man auch Kinder und Jugendliche zu Kunst und Kultur führen kann.“

Neu bei der „Langen Nacht“ sind der Kunstverein Schattendorf, das Feuerwehrmuseum in Schattendorf (Bezirk Mattersburg), die Kunstgalerie Paul Mühlbauer in Olbendorf (Bezirk Güssing) und die Martin-Kaserne in Eisenstadt. „Ich glaube, Kunst und Kultur, und auch unsere Geschichte, sollte in entsprechender Art und Weise den Menschen vermittelt werden. Auf der anderen Seite, sehe ich es auch sehr positiv für den Tourismus“, so Astrid Eisenkopf, Landeshauptmannstellvertreterin (SPÖ).

Auch Jubiläumsausstellung mit dabei

Wieder mit dabei ist die Friedensburg Schlaining (Bezirk Oberwart) – mit der neuen Jubiläumsausstellung „100 Jahre Burgenland“. „Also ich glaube, es erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Multimedia-Stationen, tollen Führungen, Ausstellungen und die neu restaurierte Burg – ein wirklich wahres Juwel“, so die Geschäftsführerin der Kulturbetriebe Burgenland Barbara Weißeisen-Halwax.

Alle Informationen sind auf der Website Lange Nacht zu finde, sowie auf einer eigenen App.