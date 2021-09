Toth-Kanyak neue Chefin von SPÖ-Eisenstadt

Unterstützt wird Toth-Kanyak unter anderem von Jasmin Puchwein aus dem Landeshauptmannbüro. „Besonders wichtig war mir, dass wir nach turbulenten Jahren nun eine starke und geschlossene Kraft für die Zukunft bilden“, so Toth-Kanyak, die sich bei Otto Kropf und Heinz Mock bedankte. Diese würden sie nun gemeinsam mit Günter Kovacs und Puchwein als Stellvertreter in ihrem Team unterstützen. In diesem arbeitet auch Paul Pöchhacker mit, der die Bundespartei nach der Silberstein-Affäre 2017 verlassen musste.

SPÖ Burgenland

Die neue Stadtparteichefin erklärte in der Aussendung: „Mein Ziel ist es, eine konstruktive Opposition zu sein. Als Volksschuldirektorin bin ich es gewohnt, mit allen zu reden und so möchte ich es auch in der Politik halten. Es ist nicht alles schlecht in Eisenstadt und wir leben alle gerne hier. Aber es gilt vieles zu verändern. Von der Bildungs- über die Verkehrspolitik bis zum unkontrollierten Stadtwachstum gibt es zahlreiche Baustellen.“

Schwerpunkt Frauen- und Bildungspolitik

Sie kritisierte die „Dauerbau- und Staustelle“, dass der 1.700 Euro-Mindestlohn aus „parteipolitischem Starrsinn“ nicht umgesetzt werde und fehlende Nahversorger. Besonders Familien und Frauen kämen in der Stadtpolitik zu kurz und leistbarer Wohnraum sei Mangelware, so Toth-Kanyak. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit werde die Frauen-und Bildungspolitik bilden, kündigte sie an.