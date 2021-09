Sigleß: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Gegen 19.40 Uhr fuhr ein 63-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw von der S4 kommend aus Richtung Wiener Neustadt auf die L221 in Richtung Sigleß. Zur selben Zeit lenkte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeuglenker seinen Pkw auf der L221 aus Richtung Bad Sauerbrunn kommend ebenfalls in Richtung Sigleß. Im Knotenbereich fuhr der unbekannte Lenker aus unbekannter Ursache dem 63-Jährigen gegen das Heck seines Pkw. Dabei fuhr dieser mit der rechten Seite seines Fahrzeuges in den Straßengraben und kam nach zirka 400 Metern zum Stillstand. Der 63-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in weiterer Folge mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht.

Der Verursacher stoppte nach dem Zusammenstoß seinen Pkw, fuhr jedoch anschließend mit seinem stark beschädigten Fahrzeug, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, über einen Güterweg in Richtung Sigleß weiter. Durch die Polizei wurde aufgrund von Angaben eines Zeugen am Unfallort wenig später das Verursacherfahrzeug im Ortsgebiet von Sigleß aufgefunden -vom Lenker fehlt bisher allerdings jede Spur. Ob es sich dabei um den Zulassungsbesitzer handelt, stehe noch nicht fest, hieß es Freitagfrüh von der Polizei. Die Bergung des stark beschädigten Pkw des Verletzten wurde durch die Feuerwehr Sigleß durchgeführt. Die Erhebungen der Polizei laufen.