Eberhardt startet bei erstmals Straßenrad-WM

Die Einberufung in das WM-Aufgebot kam für Bahnspezialistin Verena Eberhardt überraschend, auch wenn sie in der österreichischen Straßenrad-Bundesliga derzeit auf dem sechsten Platz liegt. Bei der WM ist sie am 25. September im Einsatz. „Das ist meine erste Weltmeisterschaft überhaupt auf der Straße, wenngleich ich auf der Bahn schon ein paar Mal dabei war, ist es doch noch mal etwas ganz anderes und es zeigt auch eine Wertschätzung und ein Vertrauen vom Straßennationaltrainer mir gegenüber“, so die 26-Jährige aus Markt St. Martin.

„Nichts zu verlieren“

Bei den Erwartungen bleibt Eberhardt realistisch: „Im Gegensatz zur Bahn, wo ich mir die Messlatte immer sehr hoch setze, ist das für mich ein erste Reinschnuppern in die WM, weil die ganze Vorbereitung ist jetzt suboptimal gelaufen, nachdem ich Corona gehabt habe. Ich habe nichts zu verlieren und kann alles auf eine Karte setzen.“

Neben Verena Eberhardt bilden die Niederösterreicherin Sarah Rijkes, sowie die Tiroler Schwestern Christina und Kathrin Schweinberger das österreichische Damen-Aufgebot.