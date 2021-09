Burgenland Tourismus: Dritte Auflage für Bonusticket

Es ist die dritte Auflage für das Burgenland Bonusticket. Wer zwischen 1. Oktober und 30. April 2022 mindestens drei Nächte in einem Burgenland-Card-Betrieb nächtigt, kann sich bis zu 75 Euro zurückholen und dabei geben es eine Neuerung, so Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Das Bonusticket gelte für alle Urlauber, egal welcher Nationalität.

ORF

Neu ist auch, dass das Burgenland Bonusticket nicht nur für Vollzahler, sondern auch für Kinder eingelöst werden kann und dass sich die Gäste mit der Burgenland-Card das Geld selbst über die Homepage des Burgenland Tourismus holen können.

Positive Bilanz

Insgesamt fällt die Bilanz von Tunkel über das vergangene jahr positiv aus. Trotz Coronavirus-Krise schnitt der burgenländische Tourismus vergleichsweise positiv ab. Im vergangenen Juli erreichte man bei den Nächtigungen im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 sogar eine Steigerung von knapp zehn Prozent. Im Vergleich zu 2020 ist das Burgenland das einzige Bundesland, dass heuer von Jänner bis Juli einen Zuwachs verzeichnete.

Als größtes Projekt bezeichnete Tunkel die Umstellung auf das digitale Meldewesen: „Wir haben jetzt im Burgenland als einziges Bundesland in Österreich ein einheitliches digitales System.“ Die Umsetzung des neuen Tourismusgesetzes war und ist überhaupt eine der Hauptaufgaben von Tunkel. So wurde etwa auch die Zahl der Tourismusverbände von 15 auf drei reduziert. In Sachen Marketing wurde etwa im Juli die neue Burgenland-Card präsentiert. Bis Anfang September wurden knapp 500 Verträge mit Vermietern und mehr als 170 Verträge mit Leistungs- und Bonuspartnern geschlossen.

Kritik von ÖVP

Die ÖVP Burgenland hingegen kritisierte den neuen Geschäftsführer. Dieser sei lediglich ein „Erfüllungsgehilfe der SPÖ-Alleinregierung“, stellte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas in einer Aussendung fest. Das neue Tourismusgesetz sei Ende letzten Jahres beschlossen und bereits wieder abgeändert worden, auch seien bewährte Strukturen zerschlagen worden, so Fazekas.