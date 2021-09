Neustart für Projekt „Demokratieoffensive“

Bei dem zweigeteilten Projekt geht es sowohl um Jugendliche als auch um Erwachsene. So werden etwa Schülerinnen und Schüler in den Landtag eingeladen, sagte Landtagpräsidentein Verena Dunst (SPÖ) bei der Präsentation des Neustarts der Initiative. Jugendliche sollten Politik nicht nur zu erleben, sondern sie auch tatsächlich selbst mitzugestalten, so Dunst.

Zielgruppe seien Jugendliche in Ausbildung ab 16 Jahren. Auf Initiative der Bildungsdirektion werden die entsprechenden Schulen eingeladen, Schülerinnen und Schüler vorzubereiten und in den Landtag zu entsenden. Ziel sei es, dass die Jugendlichen entsprechend angeleitet werden, Themen, die sie im Landtag mit den Abgeordneten diskutieren, auszuwählen. Die Jugendlichen sollen dann dazu Entschließungsanträge vorbereiten, die dann in den Landtag eingebracht werden sollen.

Auch Beteiligung von Erwachsenen soll gestärkt werden

Zum anderen soll die politische Beteiligung von Erwachsenen schon auf Gemeindeebene gestärkt werden. Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) verwies auf die Bedeutung demokratischer Grundwerte. Im Rahmen der Erwachsenenbildung sollen etwa die Volkshochschulen der Bevölkerung durch Impulsveranstaltungen in den Gemeinden verschiedenen Formen der demokratischen Beteiligung näherbringen.