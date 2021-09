Sonnenpark Rust feiert zehn Jahre

Im Kulturzentrum Eisenstadt fand am Donnerstagnachmittag die Jubiläumsfeier statt. Während des sechs-wöchigen Aufenthalts im Sonnenpark sollen die Patienten und Patientinnen auf zukünftige private und berufliche Herausforderungen vorbereitet werden. Weil die Einrichtung sehr gefragt ist, beträgt die Wartezeit für einen Behandlungsplatz mehrere Monate.

Alleine im Sonnenpark Neusiedlersee in Rust wurden in den letzten zehn Jahren rund 10.000 Menschen rehabilitativ behandelt. Dabei werden Frauen und Männer aller Berufsgruppen und mit einem durchschnittlichen Alter von 50 Jahren unterstützt, ein gesünderes Leben, in dem Freude am Leben und an der Arbeit wieder möglich ist, zu führen. Viele der PatientInnen leiden an Traumatisierungen, Depressionen und Ängsten, sowie an Burnout.

ORF

Aktivierung und Reha-Konzept

Eine stationäre psychiatrische Rehabilitation macht dann Sinn, wenn eine ambulante psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung nicht ausreicht und wenn Erholung und Aktivierung gemeinsam mit einem komplexen multiprofessionellen Behandlungs- beziehungsweise Reha-Konzept gewünscht werden. Dies ist im Rahmen eines sechswöchigen Aufenthaltes im Sonnenpark Neusiedlersee möglich.