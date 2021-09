Familienfreundlichste Unternehmen gesucht

Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen ist nicht immer einfach. Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz bietet aber nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorteile, sondern auch den Unternehmen, so Andrea Gottweis von der Wirtschaftskammer Burgenland. „Geringere Fluktuation, sinkende Kosten durch geringere Ausfallszeiten, rascher Wiedereinstieg nach der Babypause, auch der Karenz – das Abheben vom Mitbewerb“, so Gottweis.

Fünf Kategorien werden vergeben

Um darauf aufmerksam zu machen, vergibt die WKO Burgenland in fünf Kategorien den Preis zum „familienfreundlichsten Unternehmen“. Beurteilt werden unter anderem die Flexibilität der Arbeitszeit, Maßnahmen im Bereich Kinderbetreuung, Karenz- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Unterstützt wird der Wettbewerb von Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Sie wünschte sich, dass die Kindererziehung nicht immer an den Frauen hängen bleibt. „Weil Kinder nicht nur die Frauen etwas angehen, sondern beide Elternteile“, so Winkler.

Nicht nur Unternehmen, sondern auch die Politik müsse dazu beitragen, so Winkler. Etwa durch flexible Betreuungsangebote in Schulen und Kindergärten. Andrea Gottweis freute sich über jährlich durchschnittlich 20 bis 30 teilnehmenden Unternehmen am Wettbewerb. Sie sieht aber noch Aufholbedarf.

Bgld. Landesmedienservice

Von 12. September bis 30. November bewerben

„Generell glaube ich, gibt es für alle Bereiche noch Luft nach oben. Da gibt es noch verkrustete Strukturen, wo viele sagen, das tue ich mir nicht an“, meinte Gottweis. Unternehmen, die sich um ein familienfreundliches Klima bemühen, können sich noch bis 30. November zum Wettbewerb anmelden.

