77 Coronavirus-Neuinfektionen

Nach Auskunft des Koordinationsstabes in Eisenstadt gibt es zwei größere Cluster: einen im Südburgenland mit nachweislich 15 Infizierten und einen im Mittelburgenland mit zehn. Dazu käme eine Häufung an Infektionen im familiären Bereich, auch in Verbindung mit Reiserückkehrern, heißt es vom Koordinationsstab. Da bewege sich die Zahl der Infizierten zwischen drei und fünf Personen pro Familie. Viele der jetzt neu Infizierten seien zudem schon in Quarantäne und als K1-Person abgesondert gewesen, so eine Sprecherin zum ORF Burgenland.

13 Menschen in Spitalsbehandlung

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg auf 391. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 13 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befindet sich eine Person in intensivmedizinischer Behandlung.

Laut dem Koordinationsstab wurden bisher 341.041 CoV-Schutzimpfungen über das Land Burgenland verabreicht. 166.806 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert.