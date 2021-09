Weniger Arbeitslose im August

Im Burgenland waren im August rund 9.370 Menschen ohne Job, sie waren also entweder arbeitslos gemeldet oder in Schulungen – das sind um 1.760 oder 15,8 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Mehr offene Stellen

Stark gestiegen sind hingegen die gemeldeten offenen Stellen gegenüber dem August des Vorjahres, nämlich um mehr als 51 Prozent, auf 2.050 in absoluten Zahlen. Am stärksten zurückgegangen ist die Arbeitslosigkeit in den Bereichen Tourismus, Handel, Warenherstellung, Bau und im Gesundheits- und Sozialwesen. Gemeldet waren im August 224 Lehrstellensuchende, dem gegenüber stehen 135 offene Lehrstellen. Erfreulich ist, dass die Zahl der älteren Arbeitslosen um 13 Prozent gesunken ist. Gestiegen ist im Burgenland die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen, um 11,3 Prozent auf rund 3.000. Im Burgenland gibt es geschätzt rund 110.000 unselbstständig Beschäftigte – davon sind 59.000 Männer und 52.000 Frauen.