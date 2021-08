Coronavirus

PCR-Test für Reiserückkehrer empfohlen

Bei den täglichen Covid-19-Neuinfektionen machen Reiserückkehrer österreichweit einen überproportional großen Anteil aus. Deshalb appellierte der Koordinationsstab des Landes Burgenland am Dienstag an Reiserückkehrer, sich nach der Rückkehr freiwillig einem PCR-Test in den Apotheken oder in einem der Impf- und Testzentren (BITZ) zu unterziehen.