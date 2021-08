Zeitkapsel auf Burg Schlaining angebracht

Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Burgenland“ findet auf Burg Schlaining derzeit die Jubiläumsausstellung statt, ab dem Jahr 2023 soll es auf der Burg das „Haus der burgenländischen Geschichte“ geben. Die nun angebrachte Zeitkapsel enthält einen Brief von Landeshauptmann Doskozil, Zeitschriften und Zeitungen sowie Dokumente der Jubiläumsausstellung. In etwa 150 bis 200 Jahren, wenn die Burg wieder einer Renovierung bedarf, werde man sie wiederfinden, hieß es in einer Aussendung des Landes. Sie wurde an der Wetterfahne des Turms angebracht.