Oberwart/Rotenturm bleibt auf Siegeskurs

Zu Beginn des Spiels hatte der Tabellenführer der Burgenlandliga allerdings Glück: Nach einer halben Stunde rettete auf Oberwarter Seite bereits das zweite Mal Aluminium – das zweite Mal nach einem Lattenschuss von Mohammed Khalil. Quasi mit dem Pausenpfiff fiel dann der erste Treffer der Partie: Oberwarts Andreas Radics erzielte das 1:0 für die Südburgenländer.

ORF

Oberwart/Rotenturm effektiv, Ritzing mit Pech

Es war eine richtungsweisende Szene, kurz vor der Halbzeitpause. In Hälfte zwei präsentierte sich Oberwart zunächst mit einer gewissen Leichtigkeit. Nach einer guten Chance auf das 0:2 flachte das Spiel aber etwas ab. Ritzing war zwar bemüht, hatte aber erneut Pech im Abschluss. Die Hausherren trafen an diesem Tag insgesamt viermal die Stange. Die Vorentscheidung fiel dann durch das 0:2 des eingewechselten Paul Heimo Jani. Oberwart/Rotenturm war an diesem Abend das effektivere Team.

ORF

Auch den Schlusspunkt setzte ein eingewechselter Spieler: Und zwar Bernd Kager, der zum 0:3 Endstand traf. Oberwart bleibt in dieser Saison makellos – ohne Punkteverlust in der Burgenlandliga und nun der Einzug in die dritte Cup-Runde.