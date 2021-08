Schießplatz sorgt für Streit in Eltendorf

Der Schießplatz Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) liegt rund 200 Meter vom Ortsrand entfernt, in einem Wald. Im Vorjahr bildete sich eine Bürgerinitiative, die für die Schließung der Schießstätte kämpft. Ihr Sprecher ist Johann Marth.

Bürgerinitiative: Drei Probleme

Er sieht drei Probleme, die durch den Schießplatz verursacht werden. „Es ist ein Gesundheitsrisiko, es ist ein Sicherheitsrisiko und es ist eine enorme Lärmbelästigung für die Bevölkerung. Die Behörde hat bisher nichts unternommen deshalb haben wir die Volksanwaltschaft eingeschaltet“, so Marth.

ORF

Betreiber: „Längst Gegenmaßnahmen ergriffen“

Unterstützt wird die Bürgerinitiative im Kampf gegen den Schießplatz von rund 400 Eltendorfer Bürgern und der Gemeinde, die sich laut Gemeinderatsbeschluss ebenfalls gegen einen Fortbestand der Schießstätte ausspricht. Betreiber des Schießplatzes ist der „Südburgenländische Jagd- und Sportschützenverein“-Obmann Roland Petz. „Wir haben seit 1987 eine Bewilligung. Dieser Bescheid ist bis jetzt unangegriffen und für alle diese Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, haben wir längst auch Gegenmaßnahmen ergriffen“, so Petz.

ORF

BH Jennersdorf sieht weder Lärm- noch Sicherheitsproblem

Mit der Causa Schießplatz Eltendorf ist seit dem Vorjahr auch die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf befasst. Bezirkshauptmann Hermann Prem weist die Anschuldigung der Bürgerinitiative zurück, dass seine Behörde bisher untätig gewesen sei.

ORF

„Wir haben im vergangenen Jahr sofort eine Überprüfung vorgenommen, inwieweit der Schießplatz ‚überschossen wird‘. Das ist nicht der Fall, weil die Tontaubenwurfanlage so eingestellt wurde, dass ein Überschießen nicht möglich ist. Es wird aber noch eine Überprüfung von einem unabhängigen gerichtlich beeideten Sachverständigen geben. Zum Thema Lärm darf ich festhalten, dass die vierte oder fünfte Lärmmessung, die wir jetzt in den vergangenen Jahren durchgeführt haben, ebenfalls keine unzumutbare Beeinträchtigung ergeben hat“, so Prem.

ORF

Weitere Gutachten zu anderen Punkten – wie der Bleibelastung im Umfeld des Schießplatzes – seien derzeit noch in Bearbeitung, so Prem. Derzeit ist die Zukunft des Schießplatzes Eltendorf also noch völlig offen.