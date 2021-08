Pilotversuch: Soziale Angebote vom Arzt

Der Pilotversuch trägt den Titel „Social Prescribing“ und ist Teil des Projekts „Gesundheitsförderung 21+“, das in insgesamt vier Bundesländern getestet wird. Das Burgenland wird bei dem Pilotprojekt durch das Gesundheitsnetzwerk Raabtal vertreten, dem vier Ärzte mit eigener Praxis aus Neuhaus am Klausenbach, Minihof Liebau und Mogersdorf angehören und die auf interdisziplinäre Zusammenarbeit setzen. Obmann ist der Allgemeinmediziner Ernst Eicher.

„Wichtige Ergänzung in der Patientenbetreuung“

Er sieht das Projekt als eine wichtige Ergänzung in der Patientenbetreuung, wenn es um nicht-medizinische Bedürfnisse geht. Der Patient habe den Vorteil, dass er „ganzheitlich“ wahrgenommen wird. So könne der Hausarzt zum Beispiel einem Patienten, der Unterstützung braucht, weil er etwa unter Einsamkeit leide oder familiäre Probleme habe, verschreiben, dass ihm bei seinem Problem geholfen werde, erklärt Eicher. „Dann braucht der Patient vielleicht weniger Medikamente gegen Depressionen oder Schmerzen, weil von vornherein an der richtigen Stelle angedockt wird“, so Eicher.

Zusammenarbeit im Sinne der Patienten

Das heißt, der Arzt verschreibt dem Patienten quasi nicht ein Rezept, sondern eine Fachkraft, die dem Betroffenen weiterhelfen kann. „Es kommt zu einer Kooperation, zu einer Zusammenarbeit, wo es ein Miteinander gibt, wo Spezialisten auf unterschiedlichen Gebieten dafür zuständig sind, dass dem, der Hilfe braucht, optimal geholfen wird“, so Eicher. Getragen wird das Projekt unter anderem von der Gesundheit Österreich GmbH, der Österreichischen Gesundheitskasse und dem Gesundheitsministerium, das dafür laut Minister Wolfgang Mückstein (Die Grünen), 285.000 Euro zur Verfügung gestellt hat.