Doskozil gegen Verschärfungen für Ungeimpfte

„Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass nur mehr Geimpfte reinkommen“, so Hacker gegenüber der „Kronen Zeitung“ (Sonntag-Ausgabe) – mehr dazu in Hacker will Zutritte nur für Geimpfte. Im Burgenland sieht man das indes keinen Anlass für Verschärfungen.

Das Land verzeichne eine hohe Durchimpfungsrate und eine hohe Impfbereitschaft, daher sehe man derzeit keine Notwendigkeit für derartige Maßnahmen. Man setze im Burgenland nach wie vor auf Freiwilligkeit, so eine Sprecherin von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ).