Chronik

„Corona-HeldInnen-Gala“: Land sagt Danke

Am 27.August steht auf der Seebühne Mörbisch die „Corona-HeldInnen-Gala“ auf dem Programm: Mit der Gala möchte sich das Land bei all jenen bedanken, die während der CoV-Krise am meisten gefordert waren. Eingeladen sind Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich, den Lebensmittelhandel und der Verwaltung.