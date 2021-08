Chronik

Verletzter Pensionist aus Dornenstauden gerettet

Ein 90-jähriger Burgenländer ist am vergangenen Wochenende von Polizisten aus Rosen-und Brombeerstauden gerettet worden. Der Pensionist hatte auf einem Radweg zwischen Weiden und Neusiedl am See Brombeeren gepflückt und war dabei in die Sträucher gestürzt.